E alla fine intervenne Elly. A cose fatte, almeno dodici ore dopo Giuseppe Conte. La stessa cautela usata venerdì dal leader M5S, non una parola in più: «Non siamo noi a decidere perché non siamo noi gli organizzatori. Quello che possiamo fare è invitare a proseguire il dialogo che è partito tra la Flotilla e il patriarcato latino». Un altro modo per dire non sappiamo che pesci prendere. Un disagio che la segretaria vive sulla sua pelle: da una parte ci sono il rapporto con un suo concittadino influente (il Presidente della Cei Matteo Zuppi) e l'obbligo di rispettare il protocollo con il Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - VascElly alla deriva tra Flotilla e voto: Schlein rischia il timone del Pd