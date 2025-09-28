VascElly alla deriva tra Flotilla e voto | Schlein rischia il timone del Pd
E alla fine intervenne Elly. A cose fatte, almeno dodici ore dopo Giuseppe Conte. La stessa cautela usata venerdì dal leader M5S, non una parola in più: «Non siamo noi a decidere perché non siamo noi gli organizzatori. Quello che possiamo fare è invitare a proseguire il dialogo che è partito tra la Flotilla e il patriarcato latino». Un altro modo per dire non sappiamo che pesci prendere. Un disagio che la segretaria vive sulla sua pelle: da una parte ci sono il rapporto con un suo concittadino influente (il Presidente della Cei Matteo Zuppi) e l'obbligo di rispettare il protocollo con il Quirinale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vascelly - deriva
VascElly alla deriva: Schlein in crisi per Flotilla e in affanno nelle Marche rischia il timone dem - La stessa cautela usata venerdì dal leader M5S, non una ... iltempo.it scrive
Gaza, il M5s apre il voto agli iscritti per donare un milione di euro - Il Movimento Cinque Stelle chiama al voto gli iscritti non per compiere scelte su candidature o posizionamenti politici, ma per chiedere un’autorizzazione. Secondo genova.repubblica.it