Vannacci l’agitatore | ingestibile per la Lega

Firenze, 28 settembre 2025 – Leghisti, mai fascisti c’era scritto in verde, sull’asfalto di una strada di Pontida, qualche giorno fa. Un clima sereno in occasione dello storico raduno leghista. Stavolta po’ meno leghista e un po’ più vannacciano, nel senso che Gip “Generale in pensione” Vannacci s’è preso la scena. Più gli autorevoli dirigenti leghisti ripetono - da Luca Zaia a Gian Marco Centinaio ad Attilio Fontana - che loro non vogliono morire vannacciani e più che il loro vicesegretario federale gonfia il petto e prende coraggio. D’altronde è incursore, Gip Vannacci, sicché è abituato a superare avversari e avversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacci l’agitatore: ingestibile per la Lega

“Io conosco una sola Flottiglia, la Decima”. Solo un fascista poteva partorire una vergogna del genere. E infatti l’ha pronunciata l’ex generale Vannacci. Con tanto di foto in cui mima fieramente la X la della X Flottiglia Mas, ovvero il più feroce e criminale battagl - facebook.com Vai su Facebook

