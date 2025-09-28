Vandali in azione a Ribera sassaiola contro scuola e vetri in frantumi

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto vandalico in piena regola contro una scuola di Ribera. Secondo quanto denunciato dal responsabile dell’istituto, ignoti hanno lanciato dei sassi contro i vetri mandandoli in frantumi. Il danno non risulta coperto da assicurazione.La denuncia è stata formalizzata ai carabinieri. Militari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

