Valtellina Summer League oggi la finale del torneo acchiappa turisti
La Volley Bergamo 1991 e la MTV Allianz Stoccarda si giocano oggi a Sondrio la vittoria nella Valtellina International Cup di volley. Appuntamento dalle 16 al PalaScieghi Pini di Sondrio, dove le bergamasche di Carlo Parisi e le tedesche di coach Konstantin Bitter daranno vita all’atto conclusivo del torneo internazionale di volley femminile organizzato nell’ambito della Valtellina Summer League, kermesse turistico-sportiva organizzata in provincia di Sondrio da Rixalto Group e dal comitato di Sondrio di Asc (Attività Sportive Confederate) col supporto istituzionale di Regione, Provincia, Apf Valtellina, Bim e Comuni di Livigno, Bormio, Aprica, Sondrio, Morbegno e Tresivio, Unione dei Comuni della Valmalenco, Valchiavenna oltre a quello di una serie di sponsor privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: valtellina - summer
Valtellina Summer League: vanno in scena grande basket e volley. Ecco quando
I camp della Valtellina Summer League sfondano quota 100 e raddoppiano
Tutto pronto per la Valtellina Summer League
Si chiude con una bella prova la due giorni in Valtellina per la Trasporti Bressan Offanengo, impegnata nel ciclo di amichevoli nell’ambito della settimana dedicata al volley della Valtellina Summer... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Valtellina Summer League 2025: edizione da record tra basket e turismo - X Vai su X
Valtellina Summer League | Preview e avversarie della Vanoli Basket Cremona - Si avvicina il prossimo impegno della Preseason della Vanoli Basket Cremona, che sarà presto impegnata nella Valtellina Summer League, dal 4 al 6 settembre a Livigno. Come scrive pianetabasket.com
Valtellina Summer League da record: finale sold out per Cantù-Trento - Chiusura col botto per la Valtellina Summer League. Lo riporta valtellinanews.it