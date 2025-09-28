La Volley Bergamo 1991 e la MTV Allianz Stoccarda si giocano oggi a Sondrio la vittoria nella Valtellina International Cup di volley. Appuntamento dalle 16 al PalaScieghi Pini di Sondrio, dove le bergamasche di Carlo Parisi e le tedesche di coach Konstantin Bitter daranno vita all’atto conclusivo del torneo internazionale di volley femminile organizzato nell’ambito della Valtellina Summer League, kermesse turistico-sportiva organizzata in provincia di Sondrio da Rixalto Group e dal comitato di Sondrio di Asc (Attività Sportive Confederate) col supporto istituzionale di Regione, Provincia, Apf Valtellina, Bim e Comuni di Livigno, Bormio, Aprica, Sondrio, Morbegno e Tresivio, Unione dei Comuni della Valmalenco, Valchiavenna oltre a quello di una serie di sponsor privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valtellina Summer League, oggi la finale del torneo acchiappa turisti