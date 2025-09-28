Valmadrera la fontana di piazza Monsignor Citterio si illumina con nuovi colori

Leccotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Valmadrera ha completato i lavori di riqualificazione della fontana situata in piazza Monsignor B. Citterio, dotandola di un nuovo sistema di illuminazione a led RGB che permetterà di creare suggestivi effetti cromatici. L'intervento, dal valore complessivo di 40.748. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valmadrera - fontana

Cerca Video su questo argomento: Valmadrera Fontana Piazza Monsignor