Valmadrera la fontana di piazza Monsignor Citterio si illumina con nuovi colori
L'amministrazione comunale di Valmadrera ha completato i lavori di riqualificazione della fontana situata in piazza Monsignor B. Citterio, dotandola di un nuovo sistema di illuminazione a led RGB che permetterà di creare suggestivi effetti cromatici. L'intervento, dal valore complessivo di 40.748. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: valmadrera - fontana
