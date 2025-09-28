Vallesaccarda riscopre le sue tradizioni musicali con il primo corso di organetto
È il comune di Vallesaccarda il primo, tra le Sette Valli della Baronia, ad avviare un corso di organetto dedicato alla riscoperta delle tradizioni musicali locali.L’iniziativa, promossa dal sindaco Franco Archidiacono con la collaborazione del cugino Michele Rullo, nasce con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: vallesaccarda - riscopre
"Rosone e tradizione": Troia svela le sue bellezze (anche enogastronomiche) - La città di Troia riscopre la sua bellezza e le sue tradizioni, culinarie ma non solo. Segnala quotidianodipuglia.it