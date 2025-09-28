Valassina cade un masso sulla strada | chiusa una corsia bloccati anche i treni

Tragedia sfiorata in Valassina. Nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre un masso è precipitato colpendo la ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55,560 nel territorio di Abbadia Lariana.La linea ferroviaria è interrotta tra Lecco e Abbadia. Serie ripercussioni ci sono anche sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

