Valassina cade un masso sulla strada | chiusa una corsia bloccati anche i treni

Tragedia sfiorata in Valassina. Nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre un masso è precipitato colpendo la ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55,560 nel territorio di Abbadia Lariana.La linea ferroviaria è interrotta tra Lecco e Abbadia. Serie ripercussioni ci sono anche sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: valassina - cade

Lunedì 22 settembre alle ore 20.19 (ora estiva) sarà l’Equinozio d’Autunno! In quest'articolo vi parliamo della sua origine, dei miti collegati, del perché non cade sempre il giorno 21 e tante altre informazioni utili! https://www.unioneastrofilinapoletani.it/it/ - facebook.com Vai su Facebook

Masso cade sulla strada alla colonna del Grillo - Si è allagata la strada a Presciano e sono dovuti intervenire ieri mattina anche i vigili del fuoco, all’altezza dei cassonetti, prosciugando l’accumulo. Riporta lanazione.it

Cade un masso in zona franosa, chiusa una strada a Voltri - A piedi si può scendere a valle ma non salire a monte. rainews.it scrive