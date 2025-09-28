Vaiano | fuga di gas sulla regionale non si trovano imprese pronte a riasfaltare | si procede a senso unico alternato sulla Sr 325

Firenzetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di una fuga di gas riscontrata in località La Tignamica, a Vaiano, provincia di Prato, la SR325 era stata inizialmente chiusa a scopo precauzionale per tutelare l'incolumità di automobilisti e residenti.La principale strada che collega Prato alla Valbisenzio è stata riaperta già nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vaiano - fuga

Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica

Vaiano: fuga di gas a La Tignamica, chiusa la regionale 325. Residenti evacuati, traffico nel caos

vaiano fuga gas regionaleVaiano, sr 325 riaperta a senso unico alternato dopo fuga di gas - L'allarme  era scattato all'altezza della Tignamica, frazione di Vaiano, dove un forte odore di gas aveva allertato la popolazione e ordinato l'evacuazione di ... Lo riporta controradio.it

vaiano fuga gas regionaleFuga gas a Vaiano, riaperta a senso unico alternato la sr 325 - I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa mattina per una grossa fuga di gas in località La Tignamica nel comune di Vaiano. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vaiano Fuga Gas Regionale