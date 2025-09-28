Vaiano | fuga di gas sulla regionale non si trovano imprese pronte a riasfaltare | si procede a senso unico alternato sulla Sr 325

A causa di una fuga di gas riscontrata in località La Tignamica, a Vaiano, provincia di Prato, la SR325 era stata inizialmente chiusa a scopo precauzionale per tutelare l'incolumità di automobilisti e residenti.La principale strada che collega Prato alla Valbisenzio è stata riaperta già nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: vaiano - fuga

Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica

Vaiano: fuga di gas a La Tignamica, chiusa la regionale 325. Residenti evacuati, traffico nel caos

Vaiano: fuga di gas sulla regionale, non si trovano imprese pronte a riasfaltare: si procede a senso unico alternato sulla Sr 325

Fuga di gas, strada chiusa e residenti evacuati | Cronaca VAIANO - facebook.com Vai su Facebook

Fuga di gas a Vaiano, chiusa la Strada 325 all’altezza della Tignamica http://dlvr.it/TNJRKW ? #FugaDiGas - X Vai su X

Vaiano, sr 325 riaperta a senso unico alternato dopo fuga di gas - L'allarme era scattato all'altezza della Tignamica, frazione di Vaiano, dove un forte odore di gas aveva allertato la popolazione e ordinato l'evacuazione di ... Come scrive controradio.it

Fuga gas a Vaiano, riaperta a senso unico alternato la sr 325 - I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa mattina per una grossa fuga di gas in località La Tignamica nel comune di Vaiano. Segnala ansa.it