Vaccini al via da mercoledì 1 ottobre la campagna antinfluenzale e il richiamo Covid

Il Ministero indica l'avvio "da inizio ottobre", con co?somministrazione possibile e nuove finestre regionali. Chi ha diritto gratuito, come prenotare, quali vaccini ci sono. Da questa settimana scatta la macchina delle vaccinazioni autunnali. Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le raccomandazioni per l'influenza 202526, che invita le Regioni a partire da inizio .

vaccini via mercoled236 1Covid, al via i richiami LP.8.1: come prenotare e dove vaccinarsi - Con la nuova circolare del Ministero della Salute parte la campagna vaccinale 2025/2026 contro la variante LP. Da newsmondo.it

Covid, via libera dell'Ema ai nuovi vaccini Pfizer e Moderna: «Sono aggiornati contro la variante LP.8.1» - L'Ema ricorda che «la revisione di questi vaccini è in linea con la raccomandazione emessa dalla Task force di emergenza» dell'agenzia: «Aggiornare i vaccini contro Covid- Scrive corriereadriatico.it

