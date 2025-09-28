Va a caccia con gli amici scivola e precipita in un canale | morto un 37enne la tragedia in Trentino

Un uomo di 37 anni è morto durante una battuta di caccia: il giovane è precipitato per un centinaio di metri in un canale roccioso in Trentino. Era insieme ad altri due amici nei pressi del sentiero 610, che da Covelo di Terlago sale verso il Passo di San Giacomo. Sono stati loro a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti Soccorso Alpino, Carabinieri e Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it