Utef annunciato l' inizio dell' anno accademico e il trasferimento della sede
L'Università per l'educazione permanente di Ferrara ha annunciato l'inizio del suo quarantatreesimo anno accademico, con il tema centrale 'Ambiente, persone, società'. Un tema che intende sottolineare l'interconnessione dinamica tra queste tre realtà, proponendo nuovi percorsi di indagine e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Banca Generali: in agosto raccolta netta a 471 mln, 4 mld da inizio anno (RCO) - Mossa, "crescita doppia cifra flussi dimostra nostro appeal" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com scrive
Migranti: da inizio anno sbarcate 25.927 persone sulle nostre coste. Quasi 3mila a giugno - 927 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Come scrive agensir.it