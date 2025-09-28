Ustica accoglie Il Respiro del Mare | una settimana di spettacoli dal vivo chiude il concerto di Servillo e Califano

Ustica si prepara ad accogliere sette giorni di spettacoli dal vivo, da mercoledì 1 a martedì 7 ottobre, che si terranno nell'Auditorium comunale per “Il Respiro del Mare”, prima edizione del festival di arte e cultura organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ustica - accoglie

Ustica celebra il Mediterraneo: Aldo Cazzullo protagonista di “Una giornata particolare” Fonte: be Sicily Mag di Davide La Cara Il 2 settembre l’isola accoglie scrittori e giornalisti per riflettere su storia, ambiente e identità culturale. Tra i presenti Felice Cavallo - facebook.com Vai su Facebook

Ustica, rischiano di annegare nel mare in tempesta, salvati da 6 ragazzi 'eroi' - Dalla spiaggia li hanno visti annaspare tra le onde del mare ingrossato dalla tempesta. Riporta rainews.it

Ustica, soccorre due ragazzi e rischia di annegare: salvato da sei "lupi di mare" VIDEO - Due bagnanti erano stati trascinati dalle onde, un sub 40enne si era tuffato per recuperarli ma poi era stato trascinato al largo dal mare. Secondo rainews.it