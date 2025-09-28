Usmate all’esordio c’è Bresso Robbiano sfida Vittuone
Al via il campionato di Serie B femminile. La ripescata Robbiano, che gioca in trasferta a Vittuone, scenderà in campo rinvigorita dalla gita in Liguria che è servita soprattutto a fare gruppo. La formazione allenata da Luca Borghesi sarà finalmente al completo: sono arrivate all’ultimo momento Ginevra Quadro, Silvia Colombo e Angelica Sforza. Per l’ As Medical Usmate turno casalingo contro Bresso. "Hanno un nuovo allenatore molto esperto come Stefano Fassina, per cui mi aspetto che abbiamo cambiato qualcosa nel loro modo di giocare - spiega il coach di Usmate, Pasquale De Sena (foto) -. Storicamente è una squadra tignosa, che non molla mai e con diverse atlete di talento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: usmate - esordio
?JUNIORES? ? Esordio brillante e ricco di gol per la Juniores femminile di mister Papagni e Lofaro, a referto con un roboante 9-2 che apre il cammino in campionato al meglio. Lesmo che giá solo nella prima frazione si esprime al massimo con 6 marcat - facebook.com Vai su Facebook
Usmate con Velate, incendio in un capannone industriale: alta colonna di fumo e 11 intossicati - Usmate con Velate (Monza), 28 marzo 2024 – Incendio a Usmate Velate: le fiamme sono divampate verso le 16. Scrive ilgiorno.it
Presunta corruzione al Comune di Usmate Velate, ancora tre mesi da incubo per chi aspetta la sua casa - Tre mesi di attesa per l'epilogo giudiziario sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Riporta msn.com