Usmate all’esordio c’è Bresso Robbiano sfida Vittuone

Al via il campionato di Serie B femminile. La ripescata Robbiano, che gioca in trasferta a Vittuone, scenderà in campo rinvigorita dalla gita in Liguria che è servita soprattutto a fare gruppo. La formazione allenata da Luca Borghesi sarà finalmente al completo: sono arrivate all'ultimo momento Ginevra Quadro, Silvia Colombo e Angelica Sforza. Per l' As Medical Usmate turno casalingo contro Bresso. "Hanno un nuovo allenatore molto esperto come Stefano Fassina, per cui mi aspetto che abbiamo cambiato qualcosa nel loro modo di giocare - spiega il coach di Usmate, Pasquale De Sena (foto) -. Storicamente è una squadra tignosa, che non molla mai e con diverse atlete di talento.

