Uscite cinematografiche di ottobre 2025 | fantascienza horror dramma e altro

Il mese di ottobre 2025 si preannuncia ricco di proposte cinematografiche di vario genere, spaziando tra attesissimi sequel, film biografici, commedie e produzioni dal forte impatto visivo. Dopo la conclusione dell'estate, che ha visto l'uscita di pellicole come The Long Walk, Him e One Battle After Another, il nuovo periodo autunnale porta con sé un'offerta diversificata, meno orientata al horror ma comunque interessante per gli appassionati di cinema. film in uscita a ottobre 2025. Le uscite previste nel mese spaziano tra diversi generi, con titoli che coinvolgeranno pubblico di tutte le età.

