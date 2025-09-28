Usa tre morti e diversi dispersi dopo alluvione in Arizona | le immagini della devastazione

Negli Usa tre persone sono morte e altre sarebbero disperse dopo un’alluvione in una comunità rurale dell’Arizona, hanno detto sabato i funzionari. Carl Melford, responsabile della divisione di gestione delle emergenze della contea di Gila, ha detto a KPHO-TV che due delle persone morte sono state trovate in un veicolo e una terza persona è stata trovata altrove dopo l’alluvione di venerdì a Globe, una città di circa 7.250 abitanti a circa 88 miglia (142 chilometri) a est di Phoenix. I soccorritori hanno cercato le persone scomparse tutta la notte, e sabato sono arrivati??altri aiuti per continuare la ricerca, hanno detto i funzionari della città su Facebook. 🔗 Leggi su Lapresse.it

