Usa sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan | due morti e diversi feriti | L' edificio sacro ha preso fuoco

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neutralizzato l'attentatore che si è schiantato e ha utilizzato un fucile d'assalto. Trump: "E' l'ennesimo attacco ai cristiani, pieno supporto alle autorità statali e locali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa sparatoria in una chiesa mormone nel michigan due morti e diversi feriti l edificio sacro ha preso fuoco

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan: due morti e diversi feriti | L'edificio sacro ha preso fuoco

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore

Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore

usa sparatoria chiesa mormoneSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e 8 feriti - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira. Lo riporta ansa.it

usa sparatoria chiesa mormoneSparatoria in una chiesa mormone in Michigan: un morto e nove feriti, neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio. Trump: «Ennesimo attacco ai cristiani» - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Sparatoria Chiesa Mormone