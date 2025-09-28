Usa sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan | due morti e diversi feriti | Il killer è un veterano dell' Iraq

Neutralizzato l'attentatore che si è schiantato e ha utilizzato un fucile d'assalto. L'edificio ha preso fuoco. Trump: "E' l'ennesimo attacco ai cristiani, pieno supporto alle autorità statali e locali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan: due morti e diversi feriti | Il killer è un veterano dell'Iraq

