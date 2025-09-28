Usa sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan | due morti e diversi feriti | Il killer è un veterano dell' Iraq
Neutralizzato l'attentatore che si è schiantato e ha utilizzato un fucile d'assalto. L'edificio ha preso fuoco. Trump: "E' l'ennesimo attacco ai cristiani, pieno supporto alle autorità statali e locali". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Una delle nove persone ferite in una sparatoria nella chiesa mormone di Gran Blanc, in Michigan è morta. Salgono quindi a due le vittime dell'attacco, oltre all'aggressore.
Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan. Un uomo ha aperto il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit.
