Usa sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan | diversi feriti anche alcuni bambini | L' edificio sacro ha preso fuoco

Neutralizzato l'attentatore. La polizia dice che non ci sono minacce per i residenti, ma le autorità raccomandano di tenersi lontani dall'area dello scontro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan: diversi feriti, anche alcuni bambini | L'edificio sacro ha preso fuoco

Un video mostra la chiesa in fiamme mentre le autorità stanno intervento per porre fine ad una sparatoria che ha causato numerose vittime presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan. Vai su X

