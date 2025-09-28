Usa Kamala Harris attacca Trump | Il popolo non si inginocchia rispondiamo al fuoco con il fuoco

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha tenuto un discorso al Congressional Black Caucus Phoenix Awards a Washington DC e ha ricevuto anche un riconoscimento. La politica democratica sul palco ha criticato le politiche del capo della Casa Bianca Donald Trump accusandolo di “arricchire i super ricchi” e di impoverire ulteriormente il welfare americano. “Ogni giorno assistiamo a un presidente che si arricchisce e arricchisce i super ricchi, mentre aumenta le tariffe a spese dei lavoratori, taglia lo SNAP e il Medicaid, ignora la scienza, pone fine alla guerra al cancro e schiera l’esercito degli Stati Uniti nelle strade d’America. 🔗 Leggi su Lapresse.it

