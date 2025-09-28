Usa contro all' indipendenza di Taiwan Spunta un possibile super accordo tra Xi e Trump
Dagli Stati Uniti arriva un'indiscrezione clamorosa: Donald Trump e Xi Jinping potrebbero intavolare un accordo su Taiwan. Meglio ancora, secondo quanto riportato in esclusiva dal Wall Street Journal, il presidente cinese starebbe puntando a ottenere un cambiamento radicale nella politica dell'amministrazione statunitense nei confronti di Taipei dopo aver preparato il terreno per un anno. Del resto lo stesso Trump ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina e adesso Xi vorrebbe chiedere in cambio che gli Usa dichiarino ufficialmente di opporsi all'indipendenza dell'isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cina, 'non permetteremo mai l'indipendenza di Taiwan
La Cina avverte Taiwan e gli Stati Uniti: “Non permetteremo mai l’indipendenza, pronti a stroncare ogni interferenza esterna”
La Cina detta le sue condizioni su Taiwan: “È un affare interno, puntiamo alla riunificazione pacifica. Non accetteremo mai la sua indipendenza”
Il presidente cinese Xi Jinping in cambio di un accordo commerciale con gli Stati Uniti vuole una concessione chiave da Trump: la fine della ambiguità strategica su Taiwan con una dichiarazione chiara di opposizione all’indipendenza dell’isola. Vai su X
Cina-Usa «Xi vuole da Trump l'opposizione all'indipendenza di Taiwan» - Dopo aver preparato il terreno per un anno con l'amministrazione di Donald Trump, Xi Jinping ora mira al suo obiettivo finale: un cambiamento nella politica verso Taiwan. Riporta bluewin.ch
Usa-Cina, si concretizza una tregua: Trump sospende aiuti a Taiwan e Jinping apre all’accordo su Tiktok - I presidenti di Stati Uniti e Cina si preparano a discutere un accordo commerciale in un colloquio telefonico. Secondo milanofinanza.it