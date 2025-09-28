Usa contro all' indipendenza di Taiwan Spunta un possibile super accordo tra Xi e Trump

Dagli Stati Uniti arriva un'indiscrezione clamorosa: Donald Trump e Xi Jinping potrebbero intavolare un accordo su Taiwan. Meglio ancora, secondo quanto riportato in esclusiva dal Wall Street Journal, il presidente cinese starebbe puntando a ottenere un cambiamento radicale nella politica dell'amministrazione statunitense nei confronti di Taipei dopo aver preparato il terreno per un anno. Del resto lo stesso Trump ha mostrato interesse a raggiungere un accordo economico con la Cina e adesso Xi vorrebbe chiedere in cambio che gli Usa dichiarino ufficialmente di opporsi all'indipendenza dell'isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

