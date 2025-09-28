Urne aperte sono 168 i neomaggiorenni al voto

Sono complessivamente 20.772 i residenti a Falconara chiamati alle urne nella giornata odierna (7-23) e in quella di domani (7-15) per l’elezione del presidente della Giunta regionale e dei componenti dell’Assemblea legislativa. Tra gli elettori, anche 168 neomaggiorenni e 1.098 iscritti all’Aire. L’Ufficio elettorale di via Roma 2 (nella foto) sarà aperto anche oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il rilascio delle tessere per coloro i quali l’avessero smarrita o avessero la necessità di rinnovarla. Sono 27 le sezioni elettorali allestite sul territorio, ospitate negli edifici scolastici di Castelferretti, Falconara centro, Falconara Alta e Palombina Vecchia, cui si aggiunge il Centro sociale Leopardi di Case Unrra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto

In questa notizia si parla di: urne - aperte

La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre

Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci

In Valle d'Aosta si vota il 28 settembre per la Regione e il Comune, nelle Marche urne aperte anche il 29 settembre per consiglio e presidente di Regione. - facebook.com Vai su Facebook

#Norvegia — Urne aperte fino alle ore 21 per le elezioni parlamentari. Sfida fra tre partiti: i Laburisti dell'attuale primo ministro Jonas Gahr Støre, che i sondaggi danno in testa; i Conservatori della storica ex premier Erna Solberg; e il Progress Party di Sylvi - X Vai su X

Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto - 772 i residenti a Falconara chiamati alle urne nella giornata odierna (7- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta, alle urne 1,4 milioni di italiani. Ecco perché sono sfide decisive - Risultati nelle Marche e Valle d’Aosta potrebbero cambiare gli equilibri di potere e indirizzare le future alleanze politiche ... msn.com scrive