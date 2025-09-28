Urne aperte nelle Marche crolla l' affluenza Una prova per il governo anche in Val d' Aosta
Urne aperte dalle 7 di questa mattina nelle Marche dove i cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo presidente di Giunta regionale e i consiglieri che andranno a comporre l’assemblea legislativa. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di stasera e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: urne - aperte
La Puglia al voto, firmato il decreto: urne aperte il 23 e il 24 novembre
Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci
Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto
In Valle d’Aosta si voterà solo domenica 28 settembre, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche lunedì 29, fino alle ore 15 - facebook.com Vai su Facebook
==Urne aperte nelle Marche: 1,3milioni di cittadini chiamati a scegliere tra Ricci e Acquaroli - X Vai su X
Urne aperte nelle Marche, alle 12 affluenza al 10,8 per cento - Si vota oggi e domani fino alle 15, si tratta di elezione a turno unico senza ballottaggio. Riporta editorialedomani.it
Urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta - Oltre un milione di cittadini al voto: Acquaroli (FdI) e Ricci (Pd) guidano la sfida che vale anche a livello nazionale ... altarimini.it scrive