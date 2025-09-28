Urlo Milan la curva ritrova la voce Conte vuole darsi subito alla fuga Il Diavolo prova a metterci la coda

di Luca Mignani Guai a scoprirsi. Massimiliano Allegri e Antonio Conte la sanno troppo lunga per farlo, vedansi i 26 titoli panchinari in bacheca (rispettivamente 16 e 10). Sminuire il big match di questa sera alle 20.45 a San Siro no, non si può. Soppesare ogni sfumatura e balzo avanti, con qualche dribbling d’esperienza, però, sì. Acqua sul fuoco. Ma fuoco che cova, sotto l’apparente cenere. Questione di numeri, più che di parole: Napoli imbattuto in campionato, Milan che vince e non subisce reti da quattro gare tra Serie A e Coppa Italia. E con il pari di ieri della Juventus, i partenopei possono scappare a +4 e i rossoneri sorpassare i bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

