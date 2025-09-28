Urlo disumano e acqua lanciata | l' esultanza di Chivu al gol di Pio è virale e dietro c' è una storia

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dell'Inter non aveva mai festeggiato in questo modo una rete, ma Esposito per lui è un talento particolare. Un altro episodio simbolico dopo l'intervento ad Appiano a difesa di Lautaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

urlo disumano e acqua lanciata l esultanza di chivu al gol di pio 232 virale e dietro c 232 una storia

© Gazzetta.it - Urlo disumano e acqua lanciata: l'esultanza di Chivu al gol di Pio è virale, e dietro c'è una storia

In questa notizia si parla di: urlo - disumano

Cerca Video su questo argomento: Urlo Disumano Acqua Lanciata