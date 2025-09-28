URC | Zebre da favola al debutto Benetton ko a Galway
A Parma successo thrilling con piazzato allo scadere di Farias (31-28 su Edimburgo). Biancoverdi sconfitti 26-15 dal Connacht nella tana irlandese È iniziata con emozioni contrastanti la stagione 202526 dello United Rugby Championship per le due franchigie italiane. Al Lanfranchi di Parma le Zebre hanno esordito nel migliore dei modi battendo Edimburgo 31-28 al termine di un match palpitante, deciso solo allo scadere dal piazzato di Farias.
zebre
