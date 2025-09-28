URC | Zebre da favola al debutto Benetton ko a Galway

A Parma successo thrilling con piazzato allo scadere di Farias (31-28 su Edimburgo). Biancoverdi sconfitti 26-15 dal Connacht nella tana irlandese È iniziata con emozioni contrastanti la stagione 202526 dello United Rugby Championship per le due franchigie italiane. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Al Lanfranchi di Parma le Zebre hanno esordito nel migliore dei modi battendo Edimburgo 31-28 al termine di un match palpitante, deciso solo allo scadere dal piazzato di Farias. 🔗 Leggi su Sportface.it