Urania Milano espugna il PalaDelMauro | Avellino lotta ma si arrende di un punto

Il PalaDelMauro ha ospitato la sua prima sfida stagionale di Serie A2, con Avellino Basket opposta a Urania Milano. La partita si è conclusa con la vittoria esterna dei milanesi per 75-74.Un match combattuto: ribaltamenti e sorpassi fino all’ultima azioneIl confronto è stato deciso all’ultima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it