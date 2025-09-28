uomini che cambiano

Per secoli la mascolinità non è stata un tema: era la misura implicita attraverso cui si definiva l’umano. Quando si parlava di arte, di progresso, di letteratura o di cinema, si parlava in realtà dal punto di vista degli uomini. Quando l’universale ha smesso di coincidere con il maschile, allora il campo visivo si è frammentato in una costellazione di posture, contraddizioni e intimità che hanno generato narrazioni inedite. Negli ultimi anni film e serie tv hanno restituito uomini attraversati da desideri, impasse e paure spesso insostenibili. Non si tratta di un semplice aggiornamento del repertorio maschile: è una mappa interamente nuova, sulla quale oggi ci muoviamo tra possibilità contrastanti e modelli in competizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

