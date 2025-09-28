uno show emozionante tra lanterne abbracci e le note del pianoforte di ludovico einaudi da cate blanchett a lauren hutton le star alla sfilata giorgio armani

Il cortile della Pinacoteca di Brera, illuminato da decine e decine di lanterne, ha accolto in un’atmosfera solenne i tantissimi ospiti vip alla sfilata Giorgio Armani PrimaveraEstate 2026. L’ultima con il tocco del signor Armani e la prima senza lo stilista, scomparso il 4 settembre all’età di 91 anni. In prima fila Richard Gere, Lauren Hutton, Cate Blanchett, Marisa Berenson e tante star vestite da re Giorgio. Tra la luce delle candele e il pianoforte di Ludovico Einaudi, che si è esibito dal vivo, la sfilata ha Giorgio Armani ha segnato un passaggio epocale: 50 anni dalla fondazione del brand, dieci lustri perfetti, e l’addio allo stilista. 🔗 Leggi su Amica.it

