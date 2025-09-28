Uno sguardo sul futuro Gli studi di Salzano ai confini del mondo
In letteratura scientifica il suo nome ritorna spesso. Tra le parole più ricorrenti oggetto di quel suo ricercare ci sono "inquinamento", "qualità dell’aria", "neve", "ghiaccio". E poi "Artico": perché è anche qui, verso i confini del mondo, che si sono concentrati (e ancora insistono) gli studi per Roberto Salzano, ricercatore dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Cnr dal 2009. Compito primario, osservare le dinamiche stagionali della copertura nevosa. Perché la criosfera è specchio fedele dello stato di salute di un pianeta sconvolto dai cambiamenti climatici. In attesa della prossima missione che dovrebbe portarlo alle Isole Svalbard, in Norvegia, Salzano sarà oggi (ore 16, in piazza del Duomo) a Un Altro Parco in Città, a presentare il libro "Nevario, le forme della neve" (Nomos Edizioni, 2024) di Sarah Zambello e Susy Zanella, anteprima di Climate Fiction Days. 🔗 Leggi su Lanazione.it
