Uno Mattina le scuse dopo la polemica sui gay | Non volevamo offendere nessuno
Dopo un’ondata di critiche arrivate nelle ultime ventiquattro ore, la redazione di Uno Mattina ha scelto di intervenire con un comunicato ufficiale. “Nella puntata di ieri ci siamo occupati di un annuncio di ricerca di personale da parte del titolare di una parruccheria che limitava la selezione ai soli candidati gay. Ce ne siamo occupati proprio per rimarcare l’improponibilità della richiesta. Nella discussione che ne è seguita sono emerse posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori. Ce ne dispiace molto e ce ne scusiamo sinceramente perché tutto lo spazio puntava al rispetto di ogni persona contro vecchie e nuove discriminazioni ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
«Il gay come si riconosce»? Dopo la bufera su Unomattina arrivano le scuse della Rai: «La domanda era diversa e opposta rispetto al senso che risulta dopo averla tagliata» - La Rai rompe il silenzio dopo le polemiche scoppiate per un servizio andato in onda oggi, 27 settembre, a Unomattina in famiglia, condotto da Ingrid Muccitelli. msn.com scrive
Polemiche a “Uno Mattina” su “riconoscibilità” dei gay. Borrelli: “Non provate ad attaccarmi”. Commissioni Pari Opportunità Rai e Usigrai: “Luoghi comuni” - La Commissione Pari Opportunità accusa: "Stereotipi e luoghi comuni sui gay in tv" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it