Uno Mattina arriva la replica dopo le domande sui gay | Ci scusiamo non possiamo controllare gli ospiti
Nella puntata odierna di Uno Mattina, anche la conduttrice ha deciso di scusarsi con gli spettatori. Muccitelli ha ricordato quanto avvenuto ieri, sottolineando che nella discussione sull'avviso di lavoro sarebbero "emerse posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: mattina - arriva
Dopo il sit-in di martedì mattina all’esterno del Comune di Aversa, organizzato da alcune famiglie che da tempo non ricevono gli assegni di cura, arriva una prima risposta - facebook.com Vai su Facebook