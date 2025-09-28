Uno Mattina arriva la replica dopo le domande sui gay | Ci scusiamo non possiamo controllare gli ospiti

Ildifforme.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata odierna di Uno Mattina, anche la conduttrice ha deciso di scusarsi con gli spettatori. Muccitelli ha ricordato quanto avvenuto ieri, sottolineando che nella discussione sull'avviso di lavoro sarebbero "emerse posizioni, giudizi e toni che hanno ferito alcune sensibilità dei nostri telespettatori". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

