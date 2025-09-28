Università nasce LabNetMed-Legno | una rete per lo sviluppo della filiera nel Mezzogiorno
Il 30 settembre 2025, nella suggestiva Sala Cinese della Reggia di Portici (NA), sarà presentata ufficialmente la Rete Interuniversitaria LabNetMed-Legno, un nuovo organismo nato dall’iniziativa congiunta di dieci atenei del Sud Italia. L’evento punta a lanciare un percorso condiviso per lo sviluppo sostenibile, innovativo e coordinato della filiera del legno nei territori meridionali. La rete coinvolge le università di Napoli Federico II, Campania Luigi Vanvitelli, Sannio, Molise, Basilicata, Salento, Calabria, Mediterranea di Reggio Calabria, Palermo e Enna Kore. L’obiettivo è mettere in rete laboratori, competenze e risorse scientifiche per promuovere lo sviluppo della filiera del legno in Italia meridionale, con un approccio multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
