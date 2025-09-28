Università la protesta per Gaza blocca gli stipendi dei dottorandi

Repubblica.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La denuncia del sindacato sindacato Flc-Cgil-UniGe. Unige: “Impossibile pagarli, non viene fatto entrare il personale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

universit224 la protesta per gaza blocca gli stipendi dei dottorandi

© Repubblica.it - Università, la protesta per Gaza blocca gli stipendi dei dottorandi

In questa notizia si parla di: universit - protesta

universit224 protesta gaza bloccaSciopero generale per Gaza. Guerriglia a Milano, bloccate le tangenziali a Roma e Bologna - Decine di migliaia di persone alle manifestazioni convocate in tutta Italia dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione palestinese e a ... Secondo huffingtonpost.it

universit224 protesta gaza bloccaGaza, Usb: «Nuovo sciopero senza preavviso». Salvini: «Irresponsabili». Gli studenti: «Facoltà bloccate» - Usb: «A Roma piazza dei Cinquecento sarà presidio permanente per Gaza». Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Protesta Gaza Blocca