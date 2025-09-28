Bologna, 28 settembre 2025 – Sono 4.798 i posti letto per universitari che vedranno la luce con il Pnrr in Emilia-Romagna e oltre 1.720 (1.728) quelli finora richiesti nelle Marche. Queste le candidature finora pervenute da imprese private – e anche enti pubblici– che hanno risposto alla chiamata, impegnandosi a realizzare alloggi a prezzi calmierati e sottoscrivendo le condizioni previste dal bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con uno stanziamento pari a un miliardo e 200 milioni di euro. A livello nazionale, sono arrivate candidature per 60. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Università, corsa ai nuovi posti letto: maxi bando e migliaia di richieste in Emilia Romagna e nelle Marche