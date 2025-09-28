Un’estate senza fine Ecco i Mondiali di vela Sfida a Marina Dorica | 22 barche per 6 nazioni

Marina Dorica torna a trasformarsi in un mini villaggio olimpico: da oggi, infatti, inizierà ad accogliere alla sede sportiva della Sef Stamura i primi partecipanti del campionato mondiale di vela classe Platu 25, l’evento più atteso dell’autunno velico marchigiano, organizzato dalla Sef Stamura. Le acque del capoluogo dorico faranno da teatro a una competizione di altissimo livello: dal primo al 4 ottobre, infatti, ventidue imbarcazioni per sei nazioni e due continenti (Italia, Grecia, Lituania, Francia, Germania e Canada) si sfideranno in una serie di prove che si concluderanno sabato, giornata finale e di premiazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’estate senza fine. Ecco i Mondiali di vela. Sfida a Marina Dorica: 22 barche per 6 nazioni

