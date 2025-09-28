Un’ambulanza alla Misericordia Il mecenate Aubrey colpisce ancora

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO Una nuova ambulanza per la Misericordia di Castiglion Fiorentino. A donarla è stato Aubrey M. Daniel III, cittadino statunitense che da vent’anni vive in Val di Chio e che ha scelto di compiere un gesto di profonda vicinanza verso la comunità che lo ha accolto. La consegna del mezzo è avvenuta in occasione della tradizionale Festa della Misericordia, celebrata ieri in piazza San Francesco, con la Santa Messa e la successiva benedizione del veicolo. La giornata ha unito memoria e attualità. Era infatti l’11 giugno 1572 quando, in via della Misericordia, venne fondata la "Compagnia della Pietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

