Un' altra flotilla è partita dall' Italia per rompere l' assedio a Gaza

Una "flottiglia della libertà" composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata dal porto di Catania per "rompere l'illegale blocco israeliano di Gaza".Questa nuova flottiglia, lanciata dalla Freedom. 🔗 Leggi su Today.it

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione &#232; stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Come scrive ansa.it

Flotilla: 'Colpiti da un altro drone, ma si salpa' - Nel tardo pomeriggio le imbarcazioni hanno iniziato a sciogliere gli ormeggi, scivolando una dopo l'altra dal porto di Sidi Bou Said verso ... ansa.it scrive

