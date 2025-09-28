Un' altra flotilla è partita dall' Italia per rompere l' assedio a Gaza
Una "flottiglia della libertà" composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata dal porto di Catania per "rompere l'illegale blocco israeliano di Gaza".Questa nuova flottiglia, lanciata dalla Freedom. 🔗 Leggi su Today.it
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone
È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition
Medioriente: Flotilla, nuovo attacco con drone, colpita altra imbarcazione
Prima della Global Sumud Flotilla, un'altra imbarcazione umanitaria, la Freedom Flotilla, ha recentemente tentato di raggiungere Gaza. Era la fine di luglio. I membri dell'equipaggio sono stati intercettati dall'esercito israeliano in acque int
Da Catania in partenza un'altra flotilla per Gaza Alcune imbarcazioni di Flotilla che partiranno dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti, a Catania, dirette a Gaza. https://lasicilia.it/video/da-catania-in-partenza-unaltra-flotilla-per-gaza-2625155/?utm_source=twitte
Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone - La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Come scrive ansa.it
Flotilla: 'Colpiti da un altro drone, ma si salpa' - Nel tardo pomeriggio le imbarcazioni hanno iniziato a sciogliere gli ormeggi, scivolando una dopo l'altra dal porto di Sidi Bou Said verso ... ansa.it scrive