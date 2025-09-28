Un’altra aggressione sull’autobus Passeggero azzanna un controllore

Dopo i calci, i pugni, gli sputi questa volta si è arrivati addirittura ai morsi. Incredibile quanto accaduto venerdì mattina su un autobus di Monza. Vittima questa volta non un autista come nelle ultime aggressioni, ma tre controllori. Mattina. All’altezza della fermata di via Manzoni, nel cuore del centro storico di Monza, sull’autobus che copre la linea da Monza e Muggiò sale un viaggiatore straniero, "un nordafricano sulla trentina d’anni" la sua descrizione. A bordo ci sono anche tre controllori in servizio. Il nordafricano va a sedere in un angolo, ma non provvede a vidimare alcun biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

