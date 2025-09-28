Una voce messinese a Italia' s Got Talent la storia di una giovane cantante | Esperienza che rifarei
Sono iniziate le selezioni per la nuova edizione di Italia's Got Talent, show televisivo giunto alla sua quattordicesima edizione. Un programma a cui ha ambito senza alcuna remora anche Ademara Di Nuzzo, giovane cantante messinese che ha raccontato la sua esperienza negli studi del talent show. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
