Una valutazione onesta sul perché la Global Sumud Flotilla ha deciso di ripartire

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo ripartiti, dopo due giorni all'ancora per riparare le ferite causate dai droni. La barca Zefiro non ce l'ha fatta, e in ogni caso alcuni equipaggi e comandanti (legittimamente) sono scesi. Però la stragrande maggioranza della delegazione italiana e internazionale è rimasta sulle barche, e siamo ora di nuovo in viaggio umanitario verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

