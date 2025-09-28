Una toga mi nega il tesoro che ho nel caveau
Dopo anni di dissolutezze, Angelo Dellupi si rimette in carreggiata: smette di bere, lascia i cattivi amici ed esce dalla depressione. Un parente è nominato amministratore di sostegno: «Oggi non posso usare le mie ricchezze. E il giudice non mi ascolta nemmeno». 🔗 Leggi su Laverita.info
SUL PONTE IN CAMPO UN GIUDICE «GIALLOROSSO» Un documento della Corte dei conti esce dal piano della legittimità e avanza valutazioni di merito su una delibera del Cipes. La toga che lo ha firmato è Valeria Franchi, un ex membro dello staff di Bella