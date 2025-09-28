Una toga mi nega il tesoro che ho nel caveau

Dopo anni di dissolutezze, Angelo Dellupi si rimette in carreggiata: smette di bere, lascia i cattivi amici ed esce dalla depressione. Un parente è nominato amministratore di sostegno: «Oggi non posso usare le mie ricchezze. E il giudice non mi ascolta nemmeno». 🔗 Leggi su Laverita.info

