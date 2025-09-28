Una ricerca italiana individua attraverso un algoritmo le cellule tumorali staminali e dormienti
Attraverso un algoritmo è possibile individuare nelle analisi i segnali prodotti da piccole popolazioni di cellule, come le cellule staminali tumorali o le cellule tumorali dormienti, che, normalmente vengono invece scartate perché si confondono con il cosiddetto rumore statistico.Lo afferma uno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Bambini dislessici migliorano di più con le aspettative positive che con la riabilitazione: la ricerca italiana che cambia le prospettive terapeutiche
Andrea Lenzi è il nuovo presidente del CNR: esperienza e visione per rilanciare la ricerca italiana
Lookman Juventus, dopo il no all’Inter si apre quell’altra grande pista italiana: quel club è alla ricerca di esterni per completare l’attacco. L’inserimento dell’ultim’ora
[Posizione Aperta] Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano è alla ricerca di un/una Fundraiser (Junior) a Milano. Ruolo ideale per chi ha tra 2 e 5 anni di esperienza nel fundraising, con competenze nel CRM e capacità di gestire campagne per individui e az - facebook.com Vai su Facebook
Una ricerca italiana individua attraverso un algoritmo le cellule tumorali staminali e dormienti - Condotta grazie ai finanziamenti della Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) e del Ministero della Salute ... Lo riporta ilpiacenza.it
La ricerca italiana sul cancro premiata negli Usa, 17 oncologi conquistano i Merit Award Asco 2025 - In un contesto politico che sta minando le fondamenta della ricerca scientifica, il sostegno ai ricercatori acquista un peso ancora più rilevante. Riporta repubblica.it