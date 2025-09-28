Una raccolta firme per chiedere l’accoglienza diffusa dei migranti nei comuni del Friuli Venezia Giulia

Prosegue la raccolta firme dei residenti di via Cividale per chiedere a Regione, Prefetto e Comune di Udine una gestione diversa dell’accoglienza migranti. L’obiettivo è distribuire le presenze nei 215 comuni del Friuli Venezia Giulia, evitando la concentrazione in poche strutture come la caserma. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

