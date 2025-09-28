Una piega solidale per aiutare un bimbo colpito da tumore | l' iniziativa di Silvano Forlenza
Non smette mai di sorprendere in positivo, l'hair stylist Silvano Forlenza del salone “Bigodini” di Contursi Terme. Forlenza- noto come parrucchiere dei vip- ha annunciato che giovedì 2 ottobre proporrà shampoo e piega al prezzo simbolico di 5 euro da devolvere a un bambino con patologie tumorali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Nuovo appuntamento con 'Una piega per l'Hospice', in città l'evento solidale a sostegno delle strutture di Forlimpopoli e Dovadola
Domenica 28 settembre aspettiamo tutte le signore per una fantastica messa in piega solidale?. I nostri parrucchieri e parrucchiere volontari saranno a vostra disposizione dalle 9,00 alle 16,00 presso l'Istituto Salesiano Orselli (via Episcopio Ve - facebook.com Vai su Facebook