Una piega solidale per aiutare un bimbo colpito da tumore | l' iniziativa di Silvano Forlenza

Non smette mai di sorprendere in positivo, l'hair stylist Silvano Forlenza del salone “Bigodini” di Contursi Terme. Forlenza- noto come parrucchiere dei vip- ha annunciato che giovedì 2 ottobre proporrà shampoo e piega al prezzo simbolico di 5 euro da devolvere a un bambino con patologie tumorali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

