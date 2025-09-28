Una nuova struttura operativa per dare più servizi alle imprese

Una struttura operativa pensata per semplificare, risolvere problemi attraverso soluzioni adeguate e affiancare davvero le imprese. Con questo obiettivo nasce Confapi Emilia Servizi, la nuova realtà creata da Confapi Emilia per offrire un supporto pratico, tempestivo e altamente specializzato alle piccole e medie imprese del territorio. Non cambiano solamente le normative: anche il mercato evolve, in forme, modalità e domande alle quali non tutte le imprese risultano strutturate per potersi adeguare rapidamente con le risorse e le competenze necessarie. Confapi Emilia Servizi nasce proprio per andare incontro alle imprese su queste esigenze, mettendo a disposizione degli associati, oltre ai servizi tradizionali, un’ampia gamma di servizi evoluti, oggi indispensabili allo sviluppo se non alla sopravvivenza stessa delle imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

