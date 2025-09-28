Una notte può cambiare tutto | la storia di Willy Monteiro

Immagina di avere 21 anni, è sabato sera e ti prepari per uscire con gli amici, pronto a trascorrere qualche ora di spensieratezza, senza immaginare che quella sarà la tua ultima notte. È il 5 settembre 2020 quando Willy Monteiro Duarte, ragazzo di origini capoverdiane nato e cresciuto a Colleferro, esce come tanti suoi coetanei. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Una notte può cambiare tutto: la storia di Willy Monteiro

