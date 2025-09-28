Una giornata per Marco Silvagni a Fiumana figura storica per la comunità e il ciclismo locale
Una giornata di sport, ricordi ed emozioni ha animato la frazione predappiese di Fiumana in memoria di Marco Silvagni, figura storica per la comunità e per il mondo del ciclismo. I suoi ragazzi delle Granfondo si sono ritrovati per un giro sulle colline che circondano il paese, fino a raggiungere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cesena, giornata di presentazione per l'attaccante Marco Olivieri: "E' stata un'estate movimentata"
Giornata Mondiale della Fisioterapia: l’8 settembre al Policlinico San Marco valutazioni fisioterapiche gratuite
Formazioni ufficiali Torino Fiorentina: le scelte di Marco Baroni e Stefano Pioli per la seconda giornata di Serie A
CAMPIONATO PRIMAVERA 2 Prestazione positiva per i #BiancAzzurri di mister Marco Stella che, nella terza giornata del campionato Primavera 2, pareggiano 1-1 nella sfida casalinga contro il Pisa. Nel prossimo turno i ragazzi biancazzurri saranno ancora d - facebook.com Vai su Facebook
Lutto. Fiumanese, addio a Marco Silvagni - Addio a Marco Silvagni, storico dirigente sportivo legatissimo alla sua Fiumana, scomparso giovedì a causa di un male incurabile. Secondo ilrestodelcarlino.it