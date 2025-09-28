Una giornata per Marco Silvagni a Fiumana figura storica per la comunità e il ciclismo locale

Una giornata di sport, ricordi ed emozioni ha animato la frazione predappiese di Fiumana in memoria di Marco Silvagni, figura storica per la comunità e per il mondo del ciclismo. I suoi ragazzi delle Granfondo si sono ritrovati per un giro sulle colline che circondano il paese, fino a raggiungere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it