Una giornata per Marco Silvagni a Fiumana figura storica per la comunità e il ciclismo locale

Una giornata di sport, ricordi ed emozioni ha animato la frazione predappiese di Fiumana in memoria di Marco Silvagni, figura storica per la comunità e per il mondo del ciclismo. I suoi ragazzi delle Granfondo si sono ritrovati per un giro sulle colline che circondano il paese, fino a raggiungere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lutto. Fiumanese, addio a Marco Silvagni - Addio a Marco Silvagni, storico dirigente sportivo legatissimo alla sua Fiumana, scomparso giovedì a causa di un male incurabile. Secondo ilrestodelcarlino.it

