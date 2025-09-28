una domenica con foto antiquaria sotto le logge vasari

Arezzo, 28 settembre 2025 – In tutto quaranta espositori, provenienti da ogni parte d’Italia che porteranno con sé fotocamere, cineprese e apparecchiature tra le più rare e introvabili. Torna domenica 28 settembre l’appuntamento ad Arezzo con “Foto Antiquaria”, l’evento che si svolge due volte l’anno nella cornice delle Logge Vasari in piazza Grande e che di fatto trasforma la città toscana nella capitale della fotografia “vintage”. Tutto possibile grazie alla storica mostra-mercato di apparecchiature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78esima edizione, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere e per i tanti collezionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

