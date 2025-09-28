Nel film Terminator l'umanità scopre troppo tardi che Skynet, il sistema d'intelligenza artificiale che ha scatenato l'apocalisse, non può essere distrutto. Il motivo è semplice: non esiste un singolo punto di vulnerabilità perché parliamo di una rete distribuita, adattabile, capace di rigenerarsi anche dopo un attacco devastante. Ebbene, qualcosa di molto simile al sistema della nota pellicola potrebbe presto prendere forma in Cina. Oltre la Muraglia, infatti, una nuova generazione di tecnologie militari sta gettando le basi per un ecosistema di guerra distribuito, autonomo e incredibilmente resistente, che ricorda proprio la Skynet di Terminator. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una combat kill web guidata dall'IA: cosa sappiamo della super rete cinese